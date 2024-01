Incubo ad un matrimonio a Pistoia | crolla un solaio | valanga di feriti

(Di sabato 13 gennaio 2024) È di sessantaquattro, di cui cinque gravi, il bilancio provvisorio dopo il crollo di undi un ex convento adibito a locale feste, dove era in corso una cerimonia di, alla periferia di, in località Pontelungo. Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco. "Il nostro sistema regionale sanitario sta intervenendo per un grave crollo di un soffitto avvenuto all'ex convento di Giaccherino adurante un", quanto ha scritto sul suo profilo Telegram il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. «Al momento 5 persone in codice rosso - ha aggiunto Giani -. Allertati tutti gli ospedali per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili. Oltre, Prato, Lucca, Careggi e ...

È di sessantaquattro feriti, di cui cinque gravi, il bilancio provvisorio dopo il crollo di un solaio di un ex convento adibito a locale ...PISTOIA. La festa di matrimonio che in pochi attimi si trasforma in un incubo. Soccorritori di 118 e vigili del fuoco mobilitati questa sera (13 gennaio) a Pistoia dove è crollato il pavimento di un ...