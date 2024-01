Incendio al Trullo | bruciano rifiuti all’esterno del supermercato Conad

Paura ed apprensione questo pomeriggio (Venerdì 12 Gennaio 2024) per unin via del, periferia Sud Ovest della Capitale. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata dal luogo dell'ed è visibile da diverse zone della città. Stando a quanto si apprende, ...Paura ed apprensione questo pomeriggio (Venerdì 12 Gennaio 2024) per unin via del, periferia Sud Ovest della Capitale. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata dal luogo dell'ed è visibile da diverse zone della città. Stando a quanto si apprende, ...Una colonna di fumo visibile da tutta la città, questa è stata la conseguenza dell'incendio che si è sviluppato all'interno del CONAD presente a Via del ...Incendio a Roma, nel parcheggio di un supermercato in via del Trullo, oggi 12 gennaio 2024. Non ci sono feriti nel rogo.