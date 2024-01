Inc… nero con Vannacci Crosetto cade dal pero

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 13 gennaio 2024) Fonti della Difesa dicono che il ministro Guidosarebbe “incazzato” con il generale Roberto. Al ministro non va giù che un generale ancora in servizio nell’esercito sia in tour permanente per presentare il suo libro “Il mondo al contrario” (autopubblicato prima di essere ripubblicato da Il Cerchio) usato come randello per guadagnare visibilità politica. Alla Difesa, scrive Il Fatto, pensano che “l’attuale attività pubblica del generalenon ha più nulla a che fare con la semplice presentazione di un libro o con il dibattito culturale sulle sue idee, ma evidenzia l’intenzione di costruirsi un percorso politico fatto di prese di posizione che nulla hanno a che vedere con le leggi, gli ordinamenti e il decoro che ogni militare è tenuto a rispettare”. Inoltre il generale due giorni fa ha ...