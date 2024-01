In migliaia a Roma per la Palestina | Israele fermi il genocidio a Gaza

(Di sabato 13 gennaio 2024) AGI - Centinaia di manifestanti, alla presenza discreta di alcuni blindati della polizia, hanno sfidato il freddo calato suin queste ore, temperato da un pallido sole, per portare il loro sostegno alla popolazione palestinese della Striscia dida circa tre mesi sotto il bombardamento dell'esercito israeliano, reazione al massacro del 7 ottobre ad opera di Hamas. Il Movimento studenti palestinesi in Italia, Udap- Unione democratica arabo palestinese e Api-Associazione dei palestinesi in Italia hanno organizzato la manifestazione 'Stop aldel popolo palestinese' a Largo Corrado Ricci a Via dei Fori Imperiali ae qui si sono radunati simpatizzanti e rappresentanti di numerose associazioni e movimenti. A via dei Fori imperiali si sono mischiate sigle sindacali, partiti, organizzazioni per i ...

