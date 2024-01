In Italia scatta l' allarme-noodles | Cosa contengono | l' inchiesta e la scoperta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Stanno destando qualche preoccupazione i, le tagliatelle istantanee di origine asiatica, per via della loro pessima composizione nutrizionale. Si tratta di prodotti lanciati dalla Corea dopo la pandemia. Oggi sono diffusi ovunque per vari motivi: possono essere accompagnati da altri tipi di alimenti; sono veloci da "cucinare", infatti basta riscaldarli; e soprattutto costano poco. A lanciare l'è stato il Guardian, che ha pubblicato un'sulla Nigeria, dove a quanto pare andrebbe per la maggiore un prodotto che, in una confezione da 70 grammi, contiene 2,3 milligrammi di sodio, pari al 118% della quantità consigliata dall'Oms in un'intera giornata, che è invece pari a meno di 2 grammi. A preoccupare nutrizionisti, diabetologi e cardiologi di tutto il mondo è la composizione di questo alimento, pieno di sale, ...