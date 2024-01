In attesa di Mare Fuori 4 | le ‘Confessioni’ su RaiPlay

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa quarta stagione diarriverà su Rai2 in prima serata dal 14 febbraio (dal 1 febbraio su i primi episodi su): in, dopo il grande successo della prima stagione, da lunedì 15 gennaio in esclusiva sutornano le attesissime storie senza filtri di#Confessioni, dove i ragazzi della serie si raccontano davanti alle telecamere, confessando le loro emozioni, ovvero quelle dei personaggi che interpretano: grazie a un espediente narrativo, eventi di fiction sono infatti commentati come se fossero reali, con l’artificio di un linguaggio documentaristico. In trenta episodi,#Confessioni propone le storie, gli amori e le amicizie che si intrecciano all’IPM di Nisida ...