Imprenditoria e clan | dopo 9 anni 57 assoluzioni a Napoli

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ durato circa novema si è concluso con l’assoluzione, a, il processo di primo grado nel quale i 57 imputati erano accusati di riciclaggio, intestazione fittizia di beni e, soprattutto di presunte collusioni con iNuvoletta e Polverino di Marano e dei casalesi del Casertano. Lo rende noto Repubblica. Tra gli imputati figurava anche Angelo Simeoli, 83, difeso dagli avvocati Vincenzo Maiello e Silvio Auriemma che esprimono soddisfazione per la sentenza emessa ieri dalla quinta sezione penale del Tribunale di(collegio C, presidente Dario Gallo). Insieme con Simeoli, accusato di riciclaggio e concorso esterno in associazione mafiosa, erano imputati anche la moglie e i figli Carlo e Renato, con le rispettive consorti, difese dall’avvocato ...