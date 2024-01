Impallomeni | «Rocchi? Troppo parlare del rigore sbagliato dal Verona!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 gennaio 2024) Inter-Verona sembra destinata a rimanere una delle partite più chiacchierate della storia. Stefano, su TMW Radio, si trova in disaccordo con alcune dichiarazioni rilasciate dal designatore degli arbitriin merito alla sfida. RICHIAMO – Gianlucaha dovuto alzare la voce in conferenza stampa, proprio come fatto da Giuseppe Marotta pochi giorni fa, per difendersi dalle accuse ricevute dopo Inter-Verona. Sulle parole del designatore arbitrale, Stefanoha detto la sua: «ha fatto delle puntualizzazioni con cui mi trovo d’accordo. Come sullo stop alle insinuazioni sulle designazioni e sui cambi. O sul no alle aggressioni verbali dei tesserati. Ma non sono d’accordo sull’impedire di giudicare l’operato degli arbitri da parte della stampa, sarebbe una follia. Serve ...