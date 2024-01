Il segno zodiacale ascendente | un biglietto da visita astrale

(Di sabato 13 gennaio 2024) Life&People.it Molto spesso, parlando di astrologia, ci si sente chiedere “ma tu di chesei?”. E si sente dire che ilsia importante quanto quello solare. Cosa c’è di vero? E che cos’è in realtà l’? Ebbene, il(o sole levante) è precisamente ilche sorgeva all’orizzonte ad est nel momento esatto della propria nascita: ecco perché è di fondamentale importanza, – al fine di calcolarlo -, conoscere il proprio orario di nascita, oltre al luogo, al giorno, il mese e l’anno. Percezione di noi stessi a approccio al mondo esterno Sicuramente il nostrosolare non basta a definire perfettamente la nostra personalità e capita che ci ...

