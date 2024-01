Il saluto di Grottaminarda a Francesco Faretra | ultimo combattente

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Cordoglio aper la scomparsa di, classe 1924, soldato del 23° Reggimento Fanteria nelle campagne di guerra 1943, 1944 e 1945, Medaglia d’Onore conferita dalla Presidenza della Repubblica Italiana nel 2021. A novembreavrebbe compiuto cento anni ma a quel traguardo non è riuscito ad arrivare, aveva però celebrato lo scorso giugno, insieme ai componenti dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e all’Amministrazione comunale di, i 100 anni dell’elevazione a Ente Morale con Regio Decreto per gli alti fini patriottici, proprio dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. In quell’occasione commosse la platea per la sua lucidità nel raccontare i drammatici episodi che lo avevano visto protagonista durante la ...

Come preannunciato, il Comune diattraverso l'Ordinanza Sindacale n. 13, ha proclamato, proprio per la giornata di domani, il 'Lutto Cittadino' , quale segno tangibile - si legge in una ...... la piattaforma logistica e la Lioni - Contursi -per uno scenario di costruzione ... 'Grazie, viva il lupo, e spero che chiunque vinca dia il massimo e che non si addormenti! Io vi...Valle Ufita. Ultimo dell'anno davanti ai cancelli di Industria Italiana Autobus per il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, che ha voluto salutare un anno tanto difficile per i metalmeccanici ...Grottaminarda. "Carissimi concittadini, voglio salutare la fine del 2023 e l'inizio del 2024 con un messaggio di ringraziamento a voi tutti per la stima sincera, il supporto indispensabile e la colla ...