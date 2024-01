Il Portogallo? Assomiglia alla Silicon Valley

Leggi su panorama

(Di sabato 13 gennaio 2024) Un ecosistema molto sviluppato di start-up e aziende evolute, formazione nell’alta tecnologia, un ampio bacino di talenti che lavorano utilizzando l’inglese, agevolazioni per gli stranieri, energie sostenibili. Così Lisbona, ispirandosi al modello California, è riuscita a superare l’Italia nel richiamare investimenti esteri. Ma può essere anche uno stimolo. Eccolo lì il ponte clone, che arde di rosso tra due sponde del fiume Tago, architettura quasi fotocopia del Golden Gate Bridge di San Francisco. Poi c’è il vino, ottimo come nella contea californiana di Napa, magari troppo dolce per i gusti di qualcuno. E tutti o quasi parlano bene l’inglese, pure nel ristorante arrampicato sull’ennesima collinetta ripida. L’oceano è un altro, però sembra lo stesso: freddo, profondo, pronto a imbizzarrirsi per i devoti del surf. Inevitabili, allora, i parallelismi: «A lungo abbiamo presentato il ...