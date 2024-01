Il Pd vuole cacciare Delmastro perché cena con la sua scorta | l' ultima follia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) «Ci inchiniamo alla decantata indipendenza della magistratura», ha affermato il Guardasigilli Carlo Nordio intervenendo ieri in Senato durante il question time sul caso dello sparo la notte di Capodanno che ha visto il coinvolgimento del deputato di Fdi Emanuele Pozzolo, al momento unico indagato con l'accusa di lesioni e omessa custodia d'arma, e del sottosegretario alla Giustizia e compagno di partito Andrea. «Vorrei parlare da magistrato e non posso. E dovendo parlare da ministro non posso che inchinarmi di fronte al segreto istruttorio», ha risposto Nordio a chi gli chiedeva di prendere posizione nei confronti di, ricordando che «sono in corso indagini e sarebbe improprio e delittuoso se dovessi rivelare delle cose, che comunque non so. Va da sé - ha poi aggiunto - che, nel momento in cui un domani dovessero emergere da parte ...