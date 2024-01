Il nuovo presidente di Taiwan evita per ora lo scontro con la Cina e mira allo “status quo” Manca la maggioranza | è un’arma per Pechino

(Di sabato 13 gennaio 2024) Iesi dimostrano al mondo di essere molto più di una pedina nella contesa trae Stati Uniti e scelgono la continuità: Lai Ching-te è ileletto della Repubblica di. A spoglio ultimato, il candidato del Partito progressista democratico (Dpp) si attesta al 40,2%, avendo superato il rivale dell’opposizione storica del Kuomintang, l’ex poliziotto Hou Yu-ih, fermo al 33,4% e il terzo incomodo Ko wen-je, del Partito popolare di(Tpp), con il 26% dei voti. Il voto frammentato – Per la prima volta nella storia della democraziaese il Dpp si è così aggiudicato un terzo mandato di fila, dopo una tradizionale alternanza alla presidenza tra i candidati di Dpp e Kmt. A contribuire in questo senso è stata la ...

Taiwan ha scelto Lai Lai Ching - te , candidato del Partito progressista democratico, come. Attuale vice nel secondo mandato dell'amministrazione di Tsai Ing - wen , che ha governato il Paese per otto anni, Lai (anche noto come William Lai) è sempre stato favorito dai ...