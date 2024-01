Il Newcastle pieno di soldi che non può spendere | i sauditi alle prese con regole e crisi di risultati

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nono posto in Premier, eliminazione nella fase a gironi della Champions, la questione-Tonali, la perdita di 85,38 milioni di euro nel bilancio del 30 giugno 2023: dopo l’euforia della piazza per l’acquisto del club nell’ottobre 2021 da parte del fondo sovrano saudita e iincoraggianti delle prime due stagioni, nelsiamo entrati nella cosiddetta “pausa di riflessione”. Stretto tra ledel FPF Uefa e ledi profitti e sostenibilità della Premier, il CEO Darren Eales ha ammesso: “Se vogliamo continuare il nostro progresso di crescita, potremmo essere costretti a cedere qualche giocatore importante”. Secondo i rumors di, il sacrificato potrebbe essere uno tra Botman, Bruno Guimaraes e Isak. Tonali non rientra nei pettegolezzi: per lo stop legato alla faccenda delle ...

Si potrà scoprire la commedia britannica all'evento The Late Shows ae Gateshead nel ... Con apertura a inizio anno, il museo Showtown di Blackpool saràdi divertimento e intrattenimento ...O anche, per abbassare le preste, rispetto a Howe al. ' Nessuno dei due allenatori ha ... Uno spogliatoiodi individui di talento, ma privo di coesione di squadra '. È la solita vecchia ...L'Aston Villa di Zaniolo prova il momentaneo aggancio del Liverpool in vetta giocando in casa dell'Everton, che viene da tre sconfitte e si trova in zona retrocessione avendo subito 10 punti di ...Il Benetton Rugby giocherà in trasferta in Inghilterra contro i Newcastle Falcons. A presentare la gara è Niccolò Cannone, ai microfoni di BENTV. Niccolò, come è andato il rientro a pieno regime dopo ...