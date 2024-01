Il Napoli vince in rimonta al 96' | 2 - 1 alla Salernitana

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ilin, con un gol al 96' il derby campano con lae dà segnali di rilancio. A decidere il match contro i granata un gol di Rrahmani che risolve un match complicato per ...

Cresce l’attesa per il match di oggi pomeriggio tra Napoli e Salernitana : le parole di Politano nel pre partita ai microfoni di Dazn. Il Napoli tra ... (spazionapoli)

Le dichiarazioni pre partita di Matteo Politano , giocatore del Napoli, in vista della gara casalinga contro la Salernitana Ai microfoni di DAZN, ... (calcionews24)

Primo quarto di partita blando e senza emozioni Accoglienza fredda del pubblico del Maradona, tuttavia non c’è stata la contestazione che ... (terzotemponapoli)

Napoli , 13 gen. - (Adnkronos) - Il Napoli torna a vincere dopo 3 giornate, superando 2-1 in rimonta la Salernitana , tra le mura amiche del ... (liberoquotidiano)

- Salernitana, la partita Avvio di partita che regala pochissime emozioni, con le squadre contratte e incapaci di creare vere occasioni di gol. La sfida si sblocca alla mezz'ora di gioco con ...Ilin rimonta, con un gol al 96' il derby campano con la Salernitana e dà segnali di rilancio. A decidere il match contro i granata un gol di Rrahmani che risolve un match complicato per i ...Termina il 30° derby della Campania tra Napoli e Salernitana nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A: i partenopei segnano con Rrahmani nei minuti di recupero vincendo una gara che sembrava ..."La vittoria è l'unica medicina in un momento come quello del Napoli e i 3 punti dopo una gara sofferta con la Salernitana sono arrivati nel recupero con il gol di Rrahmani. Potrebbe essere la svolta ...