Il Napoli vince il derby con un gol di Rrahmani nel recupero

(Di sabato 13 gennaio 2024) Primo quarto di partita blando e senza emozioni Accoglienza fredda del pubblico del Maradona, tuttavia non c’è stata la contestazione che qualcuno aveva previsto. Inizio contratto da parte di entrambe le squadre, gli errori si susseguono a centrocampo. Ilprova a fare la partita ma la Salernitana chiude bene tutti gli spazi. Il primo squillo è dei granata all’11’ con Gyomber dalla distanza, tiro di poco alla sinistra di Gollini. I padroni di casa non riescono ad imprimere ritmo alla partita e diventano prevedibili anche i passaggi più semplici. Al quarto d’ora è ancora la squadra di Inzaghi a provarci da lontano con Tchaouna. Il centrocampo degli uomini di Mazzarri non entra i partita con un Gaetano spaesato e un Cajuste fallosissimo. La Salernitana passa in vantaggio, iltrova il pareggio allo scadere del primo tempo Il tempo ...

Ilal 96' nel derby del Maradona contro la Salernitana . Politano , su rigore, risponde a Candreva e Rrhmani fa espolodere di gioia il Maradona all'ultimo respiro. Dopo il ritiro gli azzurri ...Ilma non convince. Riesce ad agguantare il 2 - 1 solo al 95esimo dopo una partita in cui non si è visto un gran gioco, ma tanta buona volontà. La Salernitana ha tentato di arginare il ...Gollini 6 - Candreva lo beffa da fuori con una grande conclusione. Bravissimo in uscita bassa al 72' su Simy. Di Lorenzo 6 - Non la solita gamba, non il soito apporto del capitano ...Aurelio De Laurentiis è impassibile in tribuna, il suo Napoli vince, ma la notizia più bella non sono i tre punti: ma la possibilità di portare a casa un trofeo, in settimana si partirà per l'Arabia, ...