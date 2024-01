Il Napoli stende la Salernitana al 96' e vince il derby campano

prima vittoria nella Youth League 2023 / 2024 per il Napoli , che nel match valido per la quarta giornata ha superato l’Union Berlino con il punteggio ... (sportface)

Il, campione uscente, resta la compagine favorita, ma Juventus, Inter e Milan sono pronte a ... la conferma dell'agente "Hey Jude": l'assolo di Bellinghamil Barcellona degli Stones ...Crollo Lazio, l'Inter passa per 6 - 2 nella sfida di Primavera 1 La Roma Primaverail Lecce ... con Mazzone che non solo si prende il secondo giallo, lasciando ilin 10, ma concede il ...Napoli Salernitana: diretta testuale 82' - KVARA DI POCO VICINO AL GOL! Salta in avversario, si incunea in area: prova la conclusione a giro, bassa sul palo lontano. C'è una deviazione e palla di poco ...I gol di Politano su rigore e di Rrahmani al 96' hanno permesso al Napoli di ribaltare l'iniziale vantaggio della Salernitana siglato da Candreva, con una gran perla. Azzurri sesti a quota 31 punti, l ...