Il Napoli ritrova il sorriso nel derby | Rrahmani stende la Salernitana al 96?

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ilnon può dirsi ancora guarito, ma può iniziare a pensare alla Supercoppa Italiana con più fiducia dopo la vittoria nelsullaper 2-1 al ‘Maradona’. Un successo maturato in rimonta, grazie ad un gol dial 96?, che permette a Walter Mazzarri di salire a 31 punti, superando in un colpo solo Atalanta, Lazio e Roma (chiamate a rispondere rispettivamente contro Frosinone, Lecce e Milan). Dopo il ritiro in hotel, il tecnico partenopeo cambia. Promossi Simeone e Gaetano, titolari tra attacco e centrocampo. Spazio ai soliti Kvaratskhelia e Politano sugli esterni d’attacco. Oltre che a Cajuste e Lobotka. In difesa tocca a Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario Rui, a protezione di Gollini. InzaghiOchoa tra i pali e affida la difesa al trio Lovato, Gyomber e Fazio. ...

