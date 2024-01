Il Napoli rimonta la Salernitana | Rrhamani fa esplodere il Maradona

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlvince ma non convince. Gli uomini di Walter Mazzarri riescono ad agguantare il 2-1 solo al 95esimo dopo una partita in cui non si è visto un gran gioco, ma tanta buona volontà. Gli ospiti erano andati in vantaggio con Candreva, su rigore in pieno recupero della prima frazione il pari di Politano. Il definitivo 2-1 porta la firma di Rrahmani al 96? in mischia. Partita – Squadre contratte nei primi minuti dove non succede praticamente nulla. Lacontrolla per lunghi tratti i partenopei, che hanno sempre difficoltà a costruire buone trame offensive. Nella metà campo dei granata non c’è mai lucidità e nonostante gli azzurri arrivino spesso dalle parti di Ochoa non creano grossi pericoli. Anzi è proprio la squadra di Mazzarri ad andare in svantaggio. A sbloccare la gara è Candreva al 29? con una magia da ...