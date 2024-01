Il Napoli pensa a Mangala come vice-Anguissa Sky

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 13 gennaio 2024) La sessione di mercato delva avanti e i sondaggi aumentano, senza mai concretizzarsi. Oltre a Mazzocchi, potrebbe finalmente arrivare un altro acquisto: Traorè. Gli aggiornamenti di Luca Cilli, giornallista Sky, sul calciomercato del: «Su Traorè c’era diversa concorrenza, tra cui il Milan. Arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto per 25 milioni. Se ilnon dovesse riscattare il cartellino, allora pagherà il prestito. Giocatore duttile, può giocare siaesterno offensivo siamezzala. Proprio perché può giocare anche a centrocampo, ilpuò anche decidere di fare Traorè e non Samardciz, che comunque resta un obiettivo. Traorè arriverà a inizio settimana, non partitrà per la Supercoppa. Non è una partita casuale, c’è l’incrocio per ...