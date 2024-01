Il Napoli non ha più il centrocampo | dopo Elmas e Anguissa | ha perso Cajuste e non si sa Zielinski

(Di sabato 13 gennaio 2024) Cesare – Caro Guido vittoria importantissima delin chiave salvezza. Così ha respinto il tentativo di recupero in classifica della Salernitana. Il presidente nell’attesa conferenza stampa annunciata per il 24 gennaio (ancora attesa quella del 12 agosto in cui avrebbe dovuto rivelare gli obiettivi della squadra) potrà finalmente svelare l’obiettivo: la salvezza. Mah al di là degli scherzi (e spero che sia così) ilha vinto una partita sporca ma direi che al di là della brutta prestazione ha meritato la vittoria. La Salernitana ha messo il pullman davanti la porta con sempre tutti i giocatori dietro la linea della palla e ha fatto un solo tiro in porta, quello del gol. Guido – Cesare accontentiamoci del brodo perché la carne costa. I giocatori al di là della prestazione modesta, specialmente nel primo tempo, hanno un grande merito. Averci ...

Walter Mazzarri , per la partita contro la Salernitana ( segui qui la diretta ), non avrà a disposizione Piotr Zielinski . Brutte notizie dunque per ... (247.libero)

Che Amedeo Maiuri - nato a Veroli (Frosinone) il 7 gennaio 1886 e morto ail 7 aprile 1963 - sia stato uno dei più grandi archeologi italiani è certificato dalla ...o l'invenzione di qualcuno...Ilporta a casa tre punti, la Salernitana rimedia invece l'ennesima sconfitta allo scadere e per ...ci sono parole ad accompagnare le immagini pubblicate dall'esperto centrocampista ma solo ...ma non creano palle gol ed anzi scoprono il fianco alle ripartenze rossoblù. Così al 58’ Simonetti viene servito in profondità, l’ex Ischia tutto solo davanti al portiere sigla il tris e la personale ...Lazar Samardzic continua ad agitare il mercato italiano. Dalla scorsa estate, quando sembrava fatta per il suo trasferimento all’Inter, il classe 2002 oggetto di continui corteggiamenti che, però, no ...