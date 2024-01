Il miracolo delle Ande | la storia dell’aereo schiantatosi nel 1972 «Cannibali per sopravvivere»

... di cui entrambe le squadre vogliono prendere il comandooperazioni: il Monza prova a ... Nwanege buca la chiusura, Ferraris costringe Toniolo alma sulla respinta il primo ad arrivare è ...Il Napoli ha perso quattroprime nove gare casalinghe in questo campionato e solo cinque ... ma Ochoa col piede fa il. Il portiere granata però non può far nulla al 96 , quando è ...Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.Prima un forte scricchiolio poi il fragore dovuto al crollo di un controsoffitto. È quanto hanno avvertito i circa venticinque clienti venerdì sera nel ristorante ...