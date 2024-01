Il mio cane ha una verruca | devo preoccuparmi?

Leggi su dilei

(Di sabato 13 gennaio 2024) Esistono delle condizioni mediche che colpiscono con grande frequenza gli esseri umani ma che, in alcuni casi, possono presentarsi anche nei nostri animali. Questo perché le caratteristiche corporee sono simili e quindi anche le problematiche che ne derivano. Uno di questi problemi sono le verruche: nella maggior parte dei casi sono benigne ma possono causare disagi spiacevoli ai nostri pelosi, la trasmissione avviene solo tra cani e le terapie possono essere molteplici. Cos’altro dobbiamo sapere su questa sintomatologia fastidiosa? Scopriamolo nell’articolo. Che cos’è ladel? Ilpuò essere colpito dalle verruche, in medicina e in veterinaria note anche con il nome di papillomatosi, che si presentano come delle crescite di carne sulla cute o nelle zone umide del corpo, come le mucose, e sono dovute quasi sempre alla ...