Il MATTINO – Mazzarri in bilico | possibile ritorno di Garcia

Leggi su napolipiu

(Di sabato 13 gennaio 2024)in, la fiducia di ADL non è infinita: rispunta l’ipotesi Rudise dovesse continuare il momento no. La panchina di Walteral Napoli traballa pericolosamente dopo la crisi di risultati che ha colpito gli azzurri nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato da Il, il tecnico è teso e glissa sulle domande scomode in conferenza stampa. Secondo il quotidiano napoletano, la fiducia di Aurelio De Laurentiis non può durare all’infinito e potrebbe esaurirsi presto se il trend negativo dovesse proseguire. In caso di esonero, comesostituto rispunta l’ipotesi Rudispera che il ritiro dia una scossa all’ambiente, ma la sua posizione è in. Dopo il no di Conte, richiamare ...