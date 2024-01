“Il made in” si fa anche sostenendo i giovani stranieri

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 gennaio 2024) Fino a qualche edizione fa, era battuta ricorrente tra gli addetti ai lavori che Pitti Uomo fosse il più importante salone giapponese di moda maschile: a regime – intendo prima del lockdown, delle tensioni inflazionistiche e dei conflitti militari e politici - il paese del Sol Levante schierava in Fortezza da Basso tra i settanta e gli ottanta brand, quasi un migliaio di buyers e un’ottantina di giornalisti. E non per caso Pitti ha sempre mostrato profonda devozione verso i maestri e i gli innovatori della moda giapponese, ospitando progetti speciali di Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, Kenzo, Undercover, Kolor, Ganryu, White Mountaineering… Altrettanto significativo era poi il fatto che non pochi scambi commerciali avvenissero estero su estero: per esempio dopo l’esodo dei grandi nomi della moda tedesca verso Pitti, altri brand originari della Germania li avevano seguiti a Firenze perché ...