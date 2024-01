Il guru social di Salvini va a Ferrovie

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sorpresa, ma non troppo: la Bestiadiapproda adello stato. Giuseppe Inchingolo, giornalista pugliese e fondatore della società Artsmedia (sedi ad Andria, Roma e Tirana), da lunedì diventerà responsabile della strategia e della comunicazione digitale di Fs. Si tratta di un fedelissimo di Matteo, ministro delle Infrastrutture, vicepremier e soprattutto grande capo del Carroccio. Inchingolo da anni è consulente esterno della Lega e in passato, per lungo tempo, ha collaborato spalla a spalla con Luca Morisi, il genietto e fondatore della Bestia con la quale è tornato a collaborare. Prima diInchingolo è stato il regista della svoltadel ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il prefetto cresciuto ad Avellino nel mito di Fiorentino Sullo, ...

Il giornalista pugliese e fondatore della società Artsmedia (sedi ad Andria, Roma e Tirana), da lunedì diventerà responsabile della strategia e della comunicazione digitale di Fs Sorpresa, ma non ...