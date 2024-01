Il Giugliano ritrova il sorriso | poker al Foggia al De

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ildi Bertotto ritorna alla vittoria dopo 3 ko consecutivi rifilando unad unin difficoltà. Gara fortemente condizionata dall’inferiorita numerica per i pugliesi per l’espulsione di Di Noia. La apre Ciuferri, decide la doppietta di Sorrentino e la chiude il neo Acquisto Baldè.4-1obbligato al riscatto dopo i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ilbatte in rimonta il Foggia allo stadio De Cristofaro,la vittoria in campionato e torna a far punti dopo tre sconfitte consecutive. La squadra di Valerio Bertotto, in attesa ...Alle ore 18 la Juventusdopo pochi giorni ma a campi invertiti la Salernitana e alle 20.45 ...30 ITALIA SERIE C - GIRONE C ACR Messina - Audace Cerignola 14:00 Sorrento -16:15 ...Il Foggia cade anche a Giugliano e rimedia la quinta sconfitta nelle ultime sei partite. I campani vincono 4-1. Eppure ...Dopo tre sconfitte consecutive, il Giugliano torna a muovere la sua classifica: 4-1 al Foggia e playoff agganciati ...