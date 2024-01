Il fondatore del WWF Italia Fulco Pratesi | “Mi lavo meno possibile Lo sciacquone? Lo tiro una volta ogni tre pipì”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ildel WWF: “Mi” “L’acqua è tremendamente preziosa”: lo affermanel 1966 del WWFe ora suo presidente onorario, il quale spiega come fare a risparmiare una risorsa fondamentale come l’acqua. Intervistato dal Corriere della Sera, che non è nuovo a consigli simili,rivela: “Mi. Con una spugnetta bagnata d’acqua fredda e appena una goccia di sapone. Faccia, ascelle, parti basse”. “L’acqua è tremendamente preziosa, inognuno ne spreca 400 litri al giorno” aggiunge, che poi torna a ...

e presidente dell'associazione culturale 'A Lecca', si è impegnato attivamente nei più ...è operativa a tutti gli effetti e la affiancheremo a un'aula studio con computer all'interno...La So. San. Odv Lions, nel segnoPresidentescomparso lo scorso anno Salvatore Trigona, ha festeggiato i suoi 20 anni di solidarietà sanitaria in Italia e nel mondo. Sabato, nella sala ConsigliareComune di Ravenna, ...“L’acqua è tremendamente preziosa”: lo afferma Fulco Pratesi, fondatore nel 1966 del WWF Italia e ora suo presidente onorario, il quale spiega come fare a risparmiare una risorsa fondamentale come ...La Scuola Macondo di Pescara, per il quarto appuntamento con il Gruppo di Lettura previsto per martedì 16 Gennaio alle ore 19.00 ha scelto l’ultimo romanzo del suo fondatore ossia “Cronache da Dinterb ...