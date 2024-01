Il Fatto vuole scrutare pure chi non è indagato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Che dolore per quelli delquotidiano. La rivoluzione del diritto si deve fermare alla forca. I diritti – persino dei non indagati – devono essere ridotti a coriandoli. E invece no. In commissione giustizia del Senato è stata approvata una norma sacrosanta, un emendamento presentato da Pierantonio Zanettin (Fi) al ddl Nordio che stabilisce che dai verbali, e dunque dal fascicolo del processo, dovrà sparire ogni riferimento a terzi non indagati che risultino dalle intercettazioni effettuate: queste parti non potranno dunque essere trascritte. È un principio civile, che non mette più al centro dell'indagine chi non c'entra nulla. Con l'alibi delle paroline «è estraneo all'inchiesta» ci si diverte a sputtanare persone che sono senza responsabilità. Ma siccome sono troppi anni che va avanti questa storia – e il non insignificante dettaglio che indagini e processi ...