Il disastro dei pellet di plastica sulle spiagge spagnole e la negligenza delle autorità

(Di sabato 13 gennaio 2024) «Il modo migliore per raccoglierle è una a una: è un lavoro minuzioso e stancante, quindi a volte ci aiutiamo con setacci, scolapasta o giochi da mare per bambini. Sembra una cosa da pazzi, lo so, ma è molto importante: ogni sfera che raccogliamo potrebbe salvare una vita», racconta a Linkiesta Brasilia Costa Meiga, volontaria dell’associazione Ecoloxistas en acción Galiza. Come molti altri abitanti della Galizia, una regione situata al Nord-Ovest della Spagna, da giorni Brasilia si dedica a rimuovere dallemilioni di, piccole sfere utilizzate per produrre oggetti e materiali in. Lo scorso 8 dicembre, infatti, un container con al suo interno venticinque tonnellate diè caduto dalla nave mercantile Tocanao, a ottanta chilometri dalla costa Nord del Portogallo. Nell’ultimo mese, i ...