Il derby è solo biancoceleste | dominio totale negli ultimi 11

Leggi su notizie

(Di sabato 13 gennaio 2024) La squadra laziale, nonostante le difficoltà di una partita complessa, si sta dimostrando una vera specialista della stracittadina Una partita difficile, che sfugge a ogni pronostico. Storicamente, al di là della forza in questione delle squadre in ogni momento storico, è sempre stato complicata avere una favorita per ilLazio-Roma. Non c’è mai perché è una partita speciale che sfugge a ogni pronostico. Questo si è sempre detto e sempre si dirà delromano, ma ultimamente le cose sono leggermente cambiate, e a favore della squadra. Un cammino impressionante se si vanno a vedere gli11 giocati con l’alternanza delle panchine tra Inzaghi e Sarri. A vedere bene i risultati si resta a bocca aperta e si sgranano gli occhi perché la differenza è evidente e quasi storicamente non paragonabile, ...