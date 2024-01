Il clamoroso ritorno di Piero Chiambretti | tam-tam impazzito | dove e quando

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024)torna in Rai? A dare lo scoop è stato l'ad Roberto Sergio durante una diretta Instagram con Fiorello. Ma a dare qualche dettaglio in più su questo presuntoè TvBlog. Il conduttore debuttò nella tv di Stato nel 1983. Poi, il successo vero arrivò su Rai 3 nel 1987, in particolare con quel “Divano in piazza” all'interno del “Va pensiero” di Andrea Barbato. Con gli anni, però,ha deciso di percorrere nuove strade e intraprendere nuove avventure. Così è passato prima a La7 e poi a Mediaset,è rimasto a lungo esi è sempre trovato benissimo, potendo sperimentare anche nuovi programmi. Ora, a quanto pare, sarebbe pronto a tornare a "casa". In realtà, lo stessonon aveva mai fatto mistero di voler tornare a viale ...