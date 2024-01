Il caso della Polonia spaccata a metà dopo il voto | il governo centrista | il capo dello Stato di destra pronto a mettere veti su tutto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Lo scontro tra ilpolacco guidato dal primo ministro Donald Tusk ed il presidenteRepubblica Andrzej Duda ha ormai superato il punto di non ritorno. A dimostrarlo è la vicenda che ha visto coinvolti i deputati Mariusz Kaminski e Maciej Wasik, due esponenti del partito Diritto e Giustizia condannati a due anni di carcere per corruzione e rifugiatisi nel palazzo presidenziale per sfuggire all’arresto (poi comunque avvenuto). Duda, che aveva già graziato in passato i due parlamentari, ha annunciato che riproporrà il procedimento ed ha affermato che, come riportato dall’Ansa, i due sono “prigionieri politici”. Nelle stesse ore decine di migliaia di persone sono scese nelle strade di Varsavia per protestare contro il programma di riforme voluto dall’esecutivo. Le vicende si inseriscono in un clima di forte contrapposizione che vede da un lato ...