Il cachet di Ilary Blasi per “Unica” e la mancata replica di Francesco Totti | “Lui ha chiesto molto di più”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ildiper “” e ladiA due mesi circa dall’uscita di, il docufilm disponibile su Netflix in cuiracconta i dettagli della separazione da, continuano a emergere dettagli sull’ormai ex coppia. A fornirli è il giornalista Gabriele Parpiglia che, intervenuto a Rtl 102.5, ha spiegato perchéha deciso di nonre alle accuse dell’ex moglie. Ecco quanto haper laal documentario #di ...

La conduttrice avrebbe incassato «meno di un milione» tra la serie Netflix e il libro in uscita. La replica dell’ex marito non sarebbe arrivata per ... (vanityfair)

A quasi due mesi dall'uscita, Unica continua a far discutere . Il focus, stavolta, è suldella protagonista,Blasi, e sui motivi per i quali Francesco Totti avrebbe deciso di non rispondere, né con interviste ufficiali, né attraverso post social, né con analoghe produzioni . ......la nuova compagna Noemi Bocchi - Spetteguless.it Anche l'ex bomber sarebbe stato contattato da Netflix per rispondere alle dichiarazioni rilasciate da, ma lo sportivo avrebbe chiesto un...Ennesimo episodio controverso al Grande Fratello dove Letizia Petris si è lasciata andare ad alcune affermazioni molto forti.Ecco quanto avrebbe guadagnato Ilary Blasi con il docufilm firmato Netflix, Unica. La cifra del cachet è da capogiro, ma quella che avrebbe chiesto Francesco Totti lo è ancora di più.