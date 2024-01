Il 15 gennaio sarà il Blue Monday | il giorno più triste dell’anno | ecco perché

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 13 gennaio 2024) Inizia un nuovo anno e con esso si avvicina un momento particolarmente critico per il benessere mentale: il "". Il termine "", che in inglese si traduce in "lunedì", si riferisce al terzo lunedì di, considerato ilpiù deprimente dell'anno. L'articolo .