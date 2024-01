Ieri in Campania | picchia la fidanzata e la costringe a comprargli il cellulare Resta grave il neonato positivo alla cocaina

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, venerdì 12 gennaio 2024. Avellino – Un giaciglio di fortuna ricavato in un angusto vano nella zona garage di un complesso residenziale di via Moccia, proprio alle spalle dell‘Autostazione di Avellino. Quello trovato da un ragazzo straniero per trascorrere “al riparo” le notti più gelide dell’inverno. (LEGGI QUI) Benevento – Schiaffi e pugni, pretese economiche come quella diPlayStation e Iphone, oppure quella di “rimborsagli” i soldi che aveva perso al Bingo. Il tutto minacciando la ragazza di non poter parlare neppure coi propri genitori. (LEGGI QUI) Caserta – Contestò ai vicini degli abusi edilizi, commessi in un terreno successivamente rivelatosi di sua proprietà. Ma il Comune di Castel Volturno ha poi acquisito ...