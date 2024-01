“Identitario e sensibile” La destra celebra De André | la sinistra impazzisce | “Avrebbe odiato la Meloni!”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sacrilegio, blasfemia, invasione di campo! Manca poco che daparta un’interrogazione parlamentare o una lettera a Mattarella per lo “sgarbo” musical-culturale consumato dallasulla figura del grande cantautore genovese Fabrizio De Andrè. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, lo ha ricordato in un tweet, la legista Susanna Ceccardi ha cantato una sua canzone al piano, il presidente della Liguria e il sindaco di Genova gli hanno dedicato iniziative e manifestazioni. Troppa confidenza, per gli haters dellasui social, che hanno preso di mira chiunque, da, abbia ricordato Dea un quarto di secolo dalla sua scomparsa. Ladi governo ricorda De Andrè Due giorni fa, l’11 gennaio, il ministro Sangiuliano ha avuto l’ardire di scrivere su ...

... la guerra 'in casa' è questionedurante la campagna per il quinto mandato di Vladimir ... dal valore al contempo strategico e. Per raggiungere questo obiettivo, Addis Abeba mina ...In passato il voto era molto più centrato sul temae sui rapporti con Pechino. Era ...persone dello stesso sesso nel 2019 non sono previsti altri passi avanti drastici su un tema...