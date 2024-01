Ibra | i giocatori e la stessa voglia di tornare al top | perché il Milan pensa a Conte

, se un allenatore, che segue giornalmente gli allenamenti, non riesce a vedere che Simic ... Il Milan perde, nulla di nuovo all'orizzonte, non è bastato, non sono bastati i tifosi, mentre ...'Credo chein qualsiasi ruolo possa influenzare qualsiasi ambiente in cui è partecipe. Diciamo che visti gli ultimi risultati già si sente la sua presenza in supporto di staff epuò fare tutto' . Queste le parole all'ANSA dell'ex portiere del Milan Amelia sul ritorno di Ibrahimovic in rossonero. 'Il club ha le idee chiare, basta guardare la scelta di ...Filippo Terracciano si presenta come nuovo giocatore del Milan. Contro l`Atalanta in Coppa Italia è arrivato l`esordio in rossonero, oggi l`esterno arrivato dall`Hellas.Filippo Terracciano si presenta come nuovo giocatore del Milan. Contro l`Atalanta in Coppa Italia è arrivato l`esordio in rossonero, oggi l`esterno arrivato dall`Hellas.