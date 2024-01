I Soprano | reunion per i 25 anni a Little Italy con qualche assenza – FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 13 gennaio 2024) I, la rivoluzionaria serie di HBO sull’omonimo capomafia, dibattuto tra la lealtà al proprio lavoro e il bisogno di tenere unita la propria famiglia, debuttava su HBO esattamente 25fa, il 10 gennaio 1999 (si sarebbe chiusa nel 2007, dopo 86 episodi, un contestatissimo finale e moltissimi premi); per festeggiare l’importanteversario, parte del cast si è riunito, mercoledì 10 gennaio 2024, in un piccolo ristorante di New York, il Da Nico, per un “Family Dinner”, con piatti ispirati alla serie. L’evento è stato immortalato da Marion Curtis per GQ in alcuneche vi proponiamo qui sotto Idel venticinquesimoversario: Jennifer Melfi, Charmaine Bucco e ” Sal “Big Pussy” Marion Curtis per GQI– ...