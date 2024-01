I raid in Yemen | la risposta Houthi e l’escalation | cosa può succedere

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nella notte tra giovedì e venerdì gli Usa e la Gran Bretagna hanno dato il via a una serie di incursioni sul territorioita. L’obiettivo principale delle missioni sono le basi degli, nome con cui generalmente si indica il gruppo Ansarullah. Si tratta dei miliziani sciitiiti che dal 2014 controllano la capitale Sana’a InsideOver.

Il messaggio degli Stati Unit i era stato esplicito. La dichiarazione congiunta della Casa Bianca e degli alleati prima deldella scorsa notte contro le basi Houthi inchiariva che quello sarebbe stato l'ultimo avvertimento. E che senza la fine degli attacchi contro le navi commerciali nel Mar Rosso , la milizia ...Nella notte fra l'11 e 12 gennaio Stati Uniti e Gran Bretagna hanno lanciato 73contro postazioni militari degli Houthi in, che avevano in precedenza - e a più riprese - attaccato le navi ...L’esercito americano ha colpito un altro sito controllato dal gruppo armato che metteva a rischio le navi commerciali nel Mar Rosso ...I raid aerei Usa e britannici contro i ribelli filo-iraniani primo atto di un possibile allargamento della guerra. Una operazione in risposta agli assalti alle navi dirette nel mar Rosso dei ribelli.