I programmi in tv oggi | 13 gennaio 2024 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di sabato 13 gennaio 2024) Su Rai Uno Tali e quali, su Canale 5 torna C’é posta per te. Guida aiTv della serata del 13Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 13? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Movie dalle 21.10. Ex – Amici come prima! Diverse storie si rincorrono con il tema comune del tradimento e dell’abbandono. Un politico italiano arrivato al parlamento europeo inizia una relazione platonica con una donna che poi ...