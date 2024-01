I Musici di Francesco Guccini in concerto a Seriate

(Di sabato 13 gennaio 2024). Giovedì 14 marzo alle 21, al Cineteatro Gavazzeni di, in via Carlo Cattaneo 1, Idipropongono al pubblico unche è un lungo viaggio attraverso le più belle canzoni di. Sul palco isti che lo hanno accompagnato lungo la sua lunga carriera artistica: Juan Carlos “Flaco” Biondini alle chitarre e voce, Vince Tempera al pianoforte e tastiere, Antonio Marangolo ai fiati e percussioni, Ellade Bandini alla batteria e percussioni e Giacomo Marzi al basso elettrico. Uno spettacolo per riascoltare i più noti successi di, da “Il vecchio e il bambino” a “La locomotiva”, da “Autogrill” a “L’Avvelenata”, “Dio è morto”, “Noi non ci saremo”, “Cyrano” e ...

Grande successo oggi pomeriggio per il concerto dei Musici di Parma e della Corale Verdi nella chiesa di San Francesco del Prato. Domani pomeriggio gli "Auguri alla città" alla Casa della Musica.Un concerto in un luogo straordinario per sacralità ed arte che passo dopo passo sta rinascendo grazie ad un accurato restauro. San Francesco del Prato, nel cuore del centro storico di Parma, è un luo ...