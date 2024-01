I consigli per il fantacalcio | titolari e riserve del ventesimo turno | le probabili formazioni

Leggi su notizie

(Di sabato 13 gennaio 2024) Si ritorna in campo per la prima giornata di ritorno in Serie A. Unche ha in programma il big match tra Milan e Roma. Juve contro il Sassuolo, Inter a Monza. E’ tempo della prima giornata di ritorno in Serie A. Ventesima giornata che potrebbe dare delle indicazioni soprattutto nella lotta Scudetto considerando che l’Inter è impegnata sul campo del Monza e la Juventus ospita il Sassuolo. Ledella ventesima giornata di Serie A – Notizie.comInteressante anche il big match tra Milan e Roma, partita che si preannuncia importante anche per i due tecnici. Il Napoli contro la Salernitana non può permettersi errori. Serie A, ledella ventesima giornata Di seguito ledella ventesima giornata di Serie A. La ...