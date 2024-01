I 12 anni dal naufragio della Costa Concordia | Meloni ricorda “l’eroe silenzioso” Giuseppe Girolamo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ricorrono oggi i 12dalall’Isola del Giglio, nel quale persero la vita 32 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Fra i post con cui in queste ore si stando l’versario sui social, diversi omaggiano la figura di, il musicista trentennenave che lasciò il suo posto sulla scialuppa a una madre con due bambini, pur non sapendo nuotare. “Ricordiamo oggi, un eroe”, ha scritto su X il premier Giorgia, sottolineando che il ragazzo era “consapevole di cosa avrebbe comportato per lui” la scelta di cedere il posto. “Onoriamo la sua memoria, già ...