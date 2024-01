Houthi | Usa | no escalation con Iran Ma è già ‘guerra regionale’ | l’analisi

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno colpito gliin Yemen. Il presidente americano Joe Biden ribadisce che nuovi raid, dopo quelli della notte tra 11 e 12 gennaio 2024, non sono esclusi se i miliziani continueranno a minacciare le navi nel Mar Rosso. La tensione rimane altissima mentre Washington evidenzia l’intenzione di evitare un’con l’, sponsor degli, a cui comunque è stato inviato un messaggio chiaro. “Ho già mandato il messaggio all’. Sanno cosa non devono fare. Ci assicureremo di rispondere con i nostri alleati se continuano con queste azioni dissennate”, le parole di Biden. Il portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza, John Kirby, spiega all’emittente Msnbc che il raid era diretto contro le capacità deglidi ...

Alla domanda se gliconsiderino gliun'organizzazione terroristica, Kirby ha risposto che 'non è stata ancora presa alcuna decisione', sottolineando che glierano stati ...'In caso di attacchi da parte dei ribelli'. Iran e Russia condannanoLa Cina ha annunciato di aver mediato un "cessate il fuoco immediato" tra le forze armate agli ordini del governo militare in Myanmar e ...Gli Houthi, fa eco Nadwa Dawsari, esperto del Middle East Institute, "aspettavano disperatamente da 20 anni il confronto con l'America e con Israele. Dal 7 ottobre hanno reclutato 45mila combattenti, ...