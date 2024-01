Houthi | Usa | no escalation con Iran Ma è già ‘guerra regionale’ | l’analisi

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno colpito gliin Yemen. Il presidente americano Joe Biden ribadisce che nuovi raid, dopo quelli della notte tra 11 e 12 gennaio 2024, non sono esclusi se i miliziani continueranno a minacciare le navi nel Mar Rosso. La tensione rimane altissima mentre Washington evidenzia l’intenzione di evitare un’con l’, sponsor degli, a cui comunque è stato inviato un messaggio chiaro. “Ho già mandato il messaggio all’. Sanno cosa non devono fare. Ci assicureremo di rispondere con i nostri alleati se continuano con queste azioni dissennate”, le parole di Biden. Il portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza, John Kirby, spiega all’emittente Msnbc che il raid era diretto contro le capacità deglidi ...

si allarga il conflitto contro i movimenti islamisti spinti dall'Iran: Hamas ,ed Hezbollah ...e Israele. Il Sud Africa ha invece adottato una politica estera più subdola , teoricamente ...Il leader Mohammed Alial -ha accusato glidi terrorismo. Joe Biden, la cui amministrazione aveva tolto glidall'elenco delle organizzazioni terroristiche straniere del Dipartimento