Houthi | Tajani | “Italia non ha partecipato a attacco”

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – "Non abbiamoall'militare contro i ribellinello Yemen perché per partecipare ad un'azione di guerra serve l'autorizzazione del Parlamento". A chiarirlo è stato il ministro degli Esteri Antoniointervenendo a Tg2Post. "Noi abbiamo aderito qualche giorno fa ad una dichiarazione di condanna assoluta degli attacchi che glifanno alle navi mercantili che attraversano il Mar Rosso, abbiamo sempre condannato l'azione degli, partecipiamo con la nostra marina militare all'operazione nel Mar Rosso, che garantisce la sicurezza del trasporto marittimo". "L'però non può partecipare a missioni di guerra se non c'è l'approvazione del Parlamento", ha ribadito. "Adesso stiamo ...