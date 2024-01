House of the Dragon | Matt Smith anticipa quando potrebbe arrivare la stagione 2

Leggi su screenworld

(Di sabato 13 gennaio 2024) Intervenuto all’ultimo episodio del The Zoe Ball Breakfast Show della BBC, tra una chiacchierata e l’altra sui vari progetti, la conduttrice dello show Zoe Ball ha chiesto all’attore britannicoinizierà la secondadiof the. La risposta dinon si è fatta attendere: “Agosto, credo. Quest’estate sicuro. Non ho ancora visto nulla, ma abbiamo terminato le riprese lo scorso anno. E ora siamo in studio per registrare i dialoghi”. I dialoghi registrati in studio sono una pratica piuttosto comune all’interno dell’industria audiovisiva poiché al termine delle riprese, gli attori vengono chiamati a registrare le linee di dialogo in modo tale che il parlato sia chiaro in fase di montaggio. Immagine promozionale di ...