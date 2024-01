Hockey su ghiaccio | Israele escluso dai Mondiali

(Di sabato 13 gennaio 2024) AGI - Tutte le squadre nazionali disudisono per il momento sospese dalle competizioni internazionali, quindi Campionati, al fine di "proteggere la sicurezza di tutti i partecipanti, compresi i giocatori israeliani". La decisione è stata presa dal consiglio della Federazione internazionale di(Iihf) a seguito della guerra in atto a Gaza. Il provvedimento ha effetto immediato. La squadra nazionale israeliana è stata esclusa dal Mondiale under 20 di III. Divisione gruppo B che scatterà il 22 gennaio a Sofia dopo che inizialmente era previsto in. Il consiglio ha precisato che la decisione è stata "presa dopo un confronto con il Paese ospitante (Bulgaria, ndr) e le altre Nazioni partecipanti e non è una sanzione contro la Federazione ...

La guerra tra Israele e Hamas ha delle ripercussioni a livello sportivo. La federazione internazionale di hockey su ghiaccio ha vietato a Tel Aviv di partecipare ai campionati mondiali. E la motivazione ha mandato su tutte le furie gli sportivi: secondo la IIHF, la presenza della squadra israeliana ...