Hockey prato | Italia sconfitta 3-0 dalla Nuova Zelanda nella prima partita del Preolimpico

(Di sabato 13 gennaio 2024) Inizia il cammino della Nazionale femminile disual torneodi Ranchi, in India, che assegna tre pass per i Giochi di Parigi. Le azzurre, impegnate nel Gruppo B, sono state sconfitte all’esordioper 3-0. Match comunque giocato alla grande per tre quartisquadra tricolore che partiva nettamente sfavorita nel confronto con le oceaniche (numero 9 del ranking mondiale, dieci posti avanti rispetto alla compagine di Mondo). A sbloccare il risultato nel primo quarto, al 7?, il corner corto di Frances Davies. La stessa Davies, al 51?, ha chiuso il match ancora con un penalty corner. Poco dopo il 3-0 di Stephanie Dickins ancora su corner corto. Fondamentali ora saranno i prossimi due impegni con Stati Uniti ed India: il secondo ...

